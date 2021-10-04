Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером промо-мероприятия «Испытай Зверя В Chery»

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста портфеля стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».