Губернатор определился с министром цифрового развития в Новосибирской области

— Министром цифрового развития в Новосибирской области назначен Сергей Цукарь. Он уже защищал проект бюджета в этом статусе не только по своему министерству, но и по всей цифровой трансформации региона. Мы обсуждали с ним цели, задачи и условия его работы, — сообщил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Первая задача, поставленная перед новым министром, — продолжение цифровой трансформации Новосибирской области. Губернатор напомнил, что регион входит в число лидеров по реализации таких проектов и должен продвигаться вверх в этом рейтинге.

— Впереди много работы и проектов. Трансформация коснется почти каждого из присутствующих. Речь идет о цифровизации документооборота, внедрении таких систем, как региональная межведомственная система документооборота, вплоть до уровня администраций сельских советов в ближайшие годы, — пояснил Травников.

Новый глава минцифры должен будет продолжить работу по внедрению и развитию информсистем. При этом глава региона подчеркнул, что трансформация не должна превратиться в «вещь в себе», а предпосылки для этого есть.

— При защите бюджета я обратил внимание, что некоторые из вас пытаются заявить увеличение штатной численности, ссылаясь на необходимость сопровождения информационных систем, внедренных в последнее время. Мы внедряем цифровые системы, чтобы снизить трудозатраты. На этом фоне правильнее вести речь о сокращении, а не увеличении штатов, — заявил губернатор. — Я подобные заявки обнулял и буду обнулять. Даже не пытайтесь ко мне с этим подходить.

Травников также поручил вице-губернатору Юрию Петухову оценить эффективность уже внедренных и работающих информсистем и подготовить предложения по сокращению штатной численности в отдельных органах власти. Минцифры будет проводить экспертную оценку эффектов от планируемых к внедрению цифровых систем.

На момент публикации материала информации о новом министре на сайте ведомства не было. Сергей Цукарь фигурировал в должности и.о. министра.

Напомним, предыдущий министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов в начале августа ушел на повышение — в федеральное министерство цифрового развития. После его ухода обязанности регионального министра некоторое время исполнял Павел Жучков.