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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером семейного фестиваля «Рубеж лета»

  • 30/08/2022, 10:00
Банк Уралсиб стал партнером семейного фестиваля «Рубеж лета», организованного Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Банк УралсибПраздник состоялся 27 августа 2022 г. в музее под открытым небом в Новосибирском Академгородке.

Для гостей фестиваля была подготовлена большая интересная программа: обзорная экскурсия по музею, интерактивные площадки, выставки предметов быта, одежды, макетов вооружения XVII – XVIII вв., а также мастер-классы, научно-популярные лекции, кукольный спектакль и многое другое. Своим творчеством присутствующих порадовали Сибирский центр колокольного искусства и Фольклорный ансамбль «Рождество».

В приветственной речи на открытии фестиваля Директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин отметил, что очень важно, когда коммерческие организации участвуют в социальной жизни города и района, в котором они работают. По его словам, Банк Уралсиб показал хороший пример такого участия. Во время праздника сотрудники банка раздавали полиграфическую продукцию, дарили участникам фестиваля воздушные шары с логотипом банка.

«Фестиваль «Рубеж лета» стал заметным культурным событием Академгородка и Новосибирска, и мы рады, что стали партнерами праздника. Надеюсь, наше сотрудничество с Институтом археологии и этнографии продолжится и будет взаимовыгодным и полезным», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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