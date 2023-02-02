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Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил количество розничных клиентов в 1,4 раза

  • 02/02/2023, 10:03
По итогам 2022 года количество розничных клиентов в Банке Уралсиб в Новосибирской территориальной дирекции выросло на 40% – до 30,3 тыс. человек.

Банк УралсибНаиболее востребованными услугами в розничном сегменте в минувшем году стали зарплатные проекты, потребительское кредитование и кредитные карты.

Рост числа розничных клиентов обусловлен привлекательными условиями кредитных программ банка, улучшением клиентского опыта по всем направлениям бизнеса, внедрением удобных цифровых сервисов и возможностей для клиентов. В рамках зарплатных проектов банк предлагает выгодные условия обслуживания как для самих компаний, так и для их работников – им доступны зарплатные карты с наиболее востребованными опциями.

«В 2022 году мы показали отличный результат – существенно нарастили базу розничных клиентов в регионе. Это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды, стремящейся повышать уровень клиентского сервиса, а также внедрению новых сервисов и улучшению продуктовой линейки», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Подробнее узнать о розничных продуктах и услугах Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : потребительские кредиты Банк Уралсиб


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