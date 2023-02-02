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Сохранить темпы развития в условиях импортозамещения

  • 02/02/2023, 10:00
телеком
Компания «Ростелеком» представила тренды развития IT-отрасли в 2023 году.

Трансформация IT-отрасли

Технологический мир развивается постоянно. При этом низкая скорость изменения трендов и высокая скорость появления новых, способных влиять на бизнес, привела к тому, что они перестали сменять друг друга и стали наслаиваться. По словам старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилла Меньшова, в 2022 году произошел разлом ранее достаточно целостного технологического мира.

— Помимо санкций в сторону России, мы видим существенное ограничение технологических инноваций в сторону Китая от западного мира. Это закладывает основу будущего миропорядка, в котором технологии не будут разграничены, не будут столь доступны, как сейчас. Этот существенный тренд, вероятнее всего, сегментирует IT-технологии в будущем, — отметил он.

телеком

Кирилл Меньшов подчеркнул, что 2022 год был сложным для всего мира. Существенный рост учетной ставки снизил интерес к венчурным инвестициям. Наблюдались масштабные сокращения во всех крупных финтехах. Этот период оказался сложным для стартапов и для прорывных инноваций.

— Мы понимаем, что инновационное развитие IT-отрасли немного замедляется, однако это не означает, что тренды заканчиваются и технологии не появляются. Нет, просто более экзотических становится меньше. Мейнстрим в целом сохраняется, и в нем мы не видим какого-то существенного замедления. Но поиск абсолютно новых идей существенно сократился, — отметил спикер.

Кирилл Меньшов подчеркнул, что сегодня важно отслеживать глобальные мировые тренды в технологиях, причем не только западного сообщества, но и восточного, в том числе Китая.

— Если раньше мы могли себе позволить экспериментировать и пробовать практически все, что происходит в мире, то теперь наша задача — фильтровать технологии и использовать то, что нам подойдет, — отметил докладчик.

Вызовы- 2022

«Ростелеком», как национальный провайдер, мониторит в сфере IT исследования, патенты, регистрируемые в России, США, Китае и других странах, публикации в СМИ и инвестиции. На основании системного анализа выявляются тренды, которые могут быть применены в конкретных условиях бизнеса или общественного развития. 2022 год сместил баланс в сторону четырех ключевых вызовов для трансформации IT-функций в компаниях.

Во-первых, это импортозамещение и устойчивость к санкциям. Крупные компании занимались импортозамещением достаточно давно, и это позволило подготовиться к негативному сценарию. Западные решения, установленные ранее в российских компаниях, продолжают функционировать, но их развитие невозможно. Необходима замена иностранных решений на отечественные.

— Несмотря на огромные санкции, практически все компании продолжают успешно функционировать, — отметил Кирилл Меньшов. — Но чтобы продолжить развиваться в новых условиях, необходимо полное импортозамещение, замена западных решений на российские.

Второй ключевой тренд — это информационная безопасность. Цифровизация идет не только в обществе, но и в преступном мире. С началом СВО массированные атаки на российские ресурсы идут постоянно. Компаниям приходится уделять много внимания повышению защищенности информации. По словам Кирилла Меньшова, в 2023 году соревнование средств защиты и средств нападения продолжится.

Финансы: импортозамещение и усиление информационной безопасности требуют дополнительных бюджетов от компаний. Другим осложняющим фактором является повышенный спрос на отечественное ПО.

Еше одной ключевой проблемой отрасли в 2022 году стал вопрос кадров. Кирилл Меньшов напомнил, что до 2022 года IT-отрасль была достаточно перегрета, зарплаты росли и были высокими даже по международным меркам. С началом СВО, частичной мобилизации часть сотрудников покинули территорию России, тем самым еще больше обнажив тематику недостаточности IT-ресурсов в России.

— Импортозамещение, старт больших крупных проектов создания российских IT-решений на замену зарубежных дополнительно создает спрос на специалистов, которые и должны эти решения создавать. С точки зрения персонала, 2022 год (а теперь, видимо, и 2023-й) создает еще большую проблематику на IT-рынке, и всем компаниям придется с этим как-то справляться, — подчеркнул эксперт.

Умные помощники

телеком

Основные IT-тренды, которые будут актуальны в 2023 году, компания «Ростелеком» разделила на пять групп: технологические и цифровые тренды, IT и информационная безопасность, телекоммуникации и интернет, государственный сектор, а также мировые технологические тренды.

Среди основных технологических и цифровых трендов спикер назвал появление все большего количества «умных» устройств, применяемых для решения бытовых и производственных задач. Из новых трендов Кирилл Меньшов отметил распространение дронов и автопилотов. Он подчеркнул, что по всему миру идет активное развитие компаний, выпускающих дроны двойного назначения. В 2023 году, по мнению эксперта, в этом направлении будет качественный скачок.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессах позволяет решать большую часть информационных и логических задач. Например, уже сегодня ИИ активно используется в работе агрегаторов такси, сервисов доставки еды, где работникам дает заказ система, а не руководитель. Этот тренд, по мнению экспертов «Ростелекома», будет набирать популярность.

Сегодня у многих компаний актуальными стали вопросы интеграции и управления информационными потоками. Data Fabric — это попытка создать аналог ERP-системы для данных.

Телеком-тренды и тренды ИБ

Одним из трендов IT и информационной безопасности являются каналы взаимодействия. Ключевые здесь процессы тотальной цифровизации и внедрение технологий биометрической идентификации. Кроме того, трендами в IT в 2023 году станут дальнейшая автоматизация, отказ от монолитных решений, а также стремительное развитие low code.

Актуальными в 2023 году телеком-трендами в разрезе IT-технологий станут развитие связи и оптимизация издержек, совершенствование клиентских технологий и активное изучение лояльности клиентов. По словам Кирилла Меньшова, количество частных LTE-сетей увеличивается. Чаще всего они строятся на отдаленных промышленных предприятиях, добывающих карьерах, где требуется тотальная цифровизация оборудования. Все эти сети интегрируются в глобальную сеть связи. При этом в 2023 году продолжит свое развитие тренд на совместное использование инфраструктуры сетей связи.

В государственном секторе России эксперт назвал основными трендами развитие IT-отрасли и отечественных технологий, обеспечение технологической независимости, повышение эффективности оказания цифровых услуг, а также развитие цифровых компетенций и цифровой экономики. По словам Кирилла Меньшова, сегодня государство расширяет льготы для IT-отрасли и помогает в направлении создания центров замещения импортного ПО и оборудования.

Анализируя мировые тренды, «Ростелеком» выделяет для себя следующие ключевые направления: отраслевые облачные решения, платформа разработки, адаптивные ИИ. Компания нацелена на использование таких устойчивых технологий, как облачные услуги, AI и ML, аналитика и большие данные, гиперавтоматизация и автоматизация IT-функции.

— Технологический мир перестает быть полностью глобальным. И к чему мы придем к концу 2023 года — большой вопрос. Мы должны помнить про мировые тренды, должны реагировать и искать точки выхода, точки приложения, точки контактов, чтобы уметь работать с каждой частью мира и не выпадать из мировой повестки, — резюмировал Кирилл Меньшов.

Фото предоставлены пресс-службой компании, базовое: pixabay.com

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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