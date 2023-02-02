В РГГУ призвали ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях

Российский государственный гуманитарный университет выступил с инициативой запретить доступ к чат-боту ChatGPT в организациях системы образования из-за его потенциального негативного влияния на процесс обучения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Это произошло после того, как студент вуза защитил написанный ChatGPT диплом.

В свою очередь нейросеть ChatGPT прокомментировала агентству городских новостей «Москва», что наряду с соблюдением этических принципов в области образования также важно не сбрасывать со счетов возможности, которыми наделяет AI — в частности, что касается оптимизации качества образования в целом и упрощения процессов.

— Важно найти баланс между этическими принципами и использованием AI в образовании, чтобы улучшить результаты и увеличить доступность качественного образования, — ответила нейросеть.

В качестве ответной меры ChatGPT предложила обдумать, каким образом использовать искусственный интеллект в творчестве, чтобы при этом не утратить авторскую индивидуальность.

Ранее редакция сообщала, что нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем.

Фото: pixabay.com — Seanbatty