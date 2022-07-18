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Банк Уралсиб в Новосибирске за 2 квартал выдал более 3,5 тысяч розничных кредитов

  • 18/07/2022, 11:09
Новосибирская территориальная дирекция Банка Уралсиб во 2 квартале 2022 года выдала физлицам более 3,5 тысяч кредитов на сумму свыше 550 млн рублей.

Популярностью у клиентов пользовались все виды продуктов из кредитной линейки: потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты и автокредиты. новости бизнеса

Во 2 квартале Банк Уралсиб несколько раз снижал ставки по программам ипотечного кредитования. Теперь минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 10,85% годовых. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») в Новосибирске составляет на уровне 5,69% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» в Новосибирске предоставляются по действующей ставке 6,49% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

Кроме того, Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, расширяет продуктовую линейку, одновременно увеличивая максимальный срок кредитования, улучшает кредитный процесс, обеспечивает рост партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

«Линейка удобных и выгодных продуктов, внимание к потребностям и запросам клиентов и оперативное принятие решений ­ – все это помогает нам формировать востребованные на рынке предложения и активно развивать бизнес по всем ключевым для банка направлениям», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы кредиты Банк Уралсиб


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