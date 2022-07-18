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«Сибантрацит» подвел итоги грантового конкурса «Регион возможностей»

  • 18/07/2022, 11:14
На поддержку социально значимых проектов в Новосибирской и Кемеровской областях компания выделит 5,3 млн руб.

Это на 1,3 млн руб. больше, чем планировалось. 33 проекта будут реализованы в регионах присутствия Группы «Сибантрацит»

В этом году на конкурс «Регион возможностей» поступили 92 заявки. Участники из Новосибирской области представили 54 проекта, из Кемеровской – 38. При этом от новости бизнеса некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений поступило 63 заявки, от инициативных групп граждан – 29. Среди проектов-победителей – социальные инициативы в сфере образования, спорта и творчества, полезного досуга, охраны окружающей среды, благоустройства общественных пространств и проч.

Проекты оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Группы «Сибантрацит», благотворительного фонда «Сибантрацит Содействие», оператора конкурса – Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив», независимые эксперты в сфере социального проектирования и регионального развития.

Изначально на поддержку социальных грантов планировалось выделить четыре миллиона рублей, однако сумма увеличилась более чем на один миллион в связи с большим количеством качественных и интересных заявок, поступивших на конкурс.   В итоге на реализацию социальных проектов некоммерческим организациям будет выделено 4,6 млн руб., гражданам — 700 тысяч рублей.

«Итоги второго грантового конкурса показали, что этот проект важен и востребован. Мы получили почти на 30 заявок больше, чем в прошлом году. Все проекты, которые участники представили в рамках конкурса, — интересные, креативные, а главное – актуальные для жителей региона. Мы счастливы, что благодаря «Региону возможностей» будут благоустроены площадки, открыты новые кружки, реализованы спортивные и образовательные инициативы. Это значит, что жизнь людей в регионах присутствия Группы станет приятнее, интереснее, разнообразнее и в целом — лучше», — поделилась Антонина Черняк, Президент благотворительного фонда «Сибантрацит Содействие».

Юридические лица воплотят свои проекты в жизнь до 31 декабря 2022 года, инициативные группы граждан – до 15 октября 2022 года. Список победителей конкурса социальных грантов «Регион возможностей» размещен на сайте https://sa-fond.ru/

 

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : социальная ответсвенность бизнеса Сибантрацит


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