Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов

В исследование были включены выгодные предложения по рублевым накопительным счетам от банков из Топ-100 по активам на 01.02.2022 года.

При ранжировании продуктов эксперты портала брали в расчет не только значение процентной ставки по договору, но и такие параметры как реальный ежемесячный доход на остаток средств счёта, порядок начисления процентов, включая капитализацию, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счёта, возможность онлайн оформления, надежность и значимость банка на рынке и другие критерии.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Фото предоставлено пресс-службой банка