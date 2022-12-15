Безотзывные банковские вклады могут появиться уже в следующем году

В Госдуме в 2023 году планируют обсудить систему введения безотзывных вкладов.

Такого рода вклады не предполагают возможности полного или частичного снятия денежных средств ранее установленного в договоре срока. В то время, как сегодня вкладчики российских банков вправе забрать доверенные банку деньги в любой момент, а кредитная организация обязана их вернуть по первому же требованию.

Насколько эффективной будет система безотзывных банковских вкладов и станут ли такие вклады популярными у россиян, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По словам эксперта, востребованность безотзывных кладов у населения будет зависеть, во-первых, от того, будут ли банки давать повышенные проценты по таким вкладам. Во-вторых, можно ли будет в большем объеме застраховать их.

Сигал считает, что у людей должны быть стимулы отдавать деньги в банки на большой срок. Кроме того, должна быть также предусмотрена возможность забрать деньги в случае форс-мажорной ситуации, добавляет эксперт.

В сентябре ЦБ сообщал, что рассматривает разные конфигурации безотзывных вкладов. В том числе возможность досрочного или частичного снятия при соблюдении ряда критериев. К ним относятся досрочное снятие с уплатой неустойки банку, предельно допустимая сумма снятия и кредиты или рефинансирование под залог безотзывных вкладов.

При этом регулятор предупредил, что полное страхование вкладов несет риски для финансовой стабильности, поскольку нагрузка на систему страхования и на сами банки может стать очень большой.

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