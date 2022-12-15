Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

Учредителем фестиваля выступила Администрация Новосибирского района Новосибирской области, организаторами – Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, бюджетные учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения Новосибирской и Кемеровской области, общественные экологические организации при поддержке научного сообщества.

Главные цели ежегодного фестиваля – повышение качества экологического образования и экологической культуры молодого поколения, формирование активной гражданской позиции учащихся, а также развитие межрегионального сотрудничества в реализации экологических инициатив и проектов. В программу мероприятий этого года вошли конкурс агитбригад и видеороликов, театрализованный конкурс, флешмоб «Мы покормим птиц зимой», а также научно-практическая конференция «Время думать иначе».

В нескольких секциях конференции были представлены научно-исследовательские проекты школьников, направленные на выявление и решение актуальных экологических проблем современного мира. Также участники фестиваля представили свои работы в творческих конкурсах. Их оценивало жюри, в работе которого принял участие представитель Банка Уралсиб.

«Банк Уралсиб второй год подряд становится партнером межрегионального экологического фестиваля. В нем принимает участие большое количество образовательных учреждений. Фестиваль предлагает участникам разнообразные и интересные мероприятия и конкурсы, все они направлены на воспитание бережного и рационального отношения к природе, и бизнес должен поддерживать это важное для общества направление», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.

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Фото предоставлено пресс-службой банка