Банк УРАЛСИБ: весенние предложения

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях, в зависимости от суммы и срока вклада, составляют от 6,1 до 7,5% годовых.

Кроме этого, УРАЛСИБ предложил своим клиентам новые сезонные весенние срочные вклады «Журавли» и «Бери выше». Вклад «Журавли» предлагает размещение денежных средств на сроки 100, 200, 400 или 700 дней. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу, в зависимости от суммы и срочности вклада, составляет от 6,4 до 8% годовых.

В рамках срочного депозита «Бери выше» можно разместить денежные средства в рублях и долларах США на сроки от 91 до 732 дней, процентная ставка составляет от 6,5 до 7,8% в рублях и от 1,6 до 2,8% в долларах США, в зависимости от суммы вклада. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей или 700 долларов США. Вклад предназначен для клиентов, закрывающих срочные вклады в Банке по истечении срока или досрочно.

Начисленные проценты по вкладам «Журавли» и «Бери выше» выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Также в этом году Банк УРАЛСИБ расширил продуктовую линейку и предложил клиентам два продукта, которые теперь можно оформить в долларах США: обновленную дебетовую накопительную карту «Копилка» и накопительный счет. Максимальная процентная ставка по карте «Копилка», открытой в рублях, составляет до 6% годовых, в долларах США (согласно тарифному плану «Ежемесячный») — 0,7% годовых. «Копилка» — дебетовая карта с повышенным доходом на минимальный остаток средств. Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс — магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. В октябре прошлого года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-online».

В конце прошлого года Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Банк уже интегрировал небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета». Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплатить сервис и перейти в личный кабинет поставщика услуг, не выходя из системы Интернет-банк УРАЛСИБ. Сервис MYCIE помогает предпринимателям получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе. Получив отчет, руководитель сможет сделать выводы о том, как усовершенствовать свой бизнес и повысить его эффективность и доходность. В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, конструктор документов, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и другое.

Еще один удобный сервис, которым могут воспользоваться клиенты Банка — юридические лица и индивидуальные предприниматели — это конструктор документов FreshDoc. Новый сервис позволяет создавать документы на основе выбранных клиентом условий. За счет интеграции сервиса в Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом в Банк. Все необходимые приложения к документам создаются автоматически. В результате сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

Для предпринимателей доступны также удобные пакеты услуг. Одно из самых выгодных и востребованных предложений от банка для молодого бизнеса — пакет услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания. Пакет включает открытие и обслуживание счета, бизнес-карту, необходимые платежи. Подключить пакет могут клиенты, зарегистрировавшие бизнес через сервис 1С-Старт на сайте банка, и те, кто открыл свое дело менее 3 месяцев назад. Молодому бизнесу доступны также и другие пакеты: «Стартап» и «Бизнес-старт», в каждый из которых включено бесплатное открытие счета и подключение Интернет-банка.

ПАО Банк УРАЛСИБ занимает 5 место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году, согласно данным рейтингового агентства Эксперт РА. Всего в 2018 году клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 87,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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