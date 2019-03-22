Распоряжение о выделении застройщику площадки для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) по строительству многоквартирных жилых домов с трансформаторной подстанцией на земельном участке по улице Бородина в Кировском районе города Новосибирска подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, мэрии города Новосибирска рекомендовано предоставить земельный участок площадью 45874 кв. м в Кировском районе по улице Бородина в аренду без проведения торгов ООО «ВИРА-Строй» для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых домов с трансформаторной подстанцией по улице Бородина в Кировском районе города Новосибирска.

Срок реализации проекта – пять лет, в том числе: срок получения разрешения на строительство – 2019 год; срок завершения строительно-монтажных работ, срок ввода в эксплуатацию, срок передачи жилых помещений гражданам – 2021-2023 годы;

Условиями реализации проекта является строительство на земельном участке трех многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений в которых должна составлять не менее 30462,30 кв. м, из которых не менее 1506 кв. м жилых помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области.

Еще одним условием реализации проекта обозначено внесение денежных средств в размере не менее 31 млн рублей на завершение строительства объекта капитального строительства «18-24-этажные жилые блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в осях 20-38 – II этап строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой» в Заельцовском районе по ул. Галущака, 15 стр., застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство указанного многоквартирного дома, в срок, не превышающий 35 (тридцати пяти) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Третьим условием реализации проекта является внесение денежных средств в размере не менее 39 млн рублей на завершение строительства объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом» по ул. Связистов, 13/1 стр. (Ленинский район), застройщик которого также не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство указанного многоквартирного дома.

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