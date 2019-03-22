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Имущество «Нефтебазы Красный Яр» выставлено на торги

Аукцион состоится 30 апреля 2019 года.
  • 22/03/2019, 12:16
Имущество «Нефтебазы Красный Яр» выставлено на торги

Конкурсный управляющий АО «Нефтебаза Красный Яр» Михаил Русляков проводит на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене.

Согласно сообщению, продаже подлежит один лот — имущественный комплекс, расположенный в п. Красный Яр, в составе залогового имущества АО «Нефтебаза Красный Яр» (залог ПАО Банк ЗЕНИТ на общую стоимость 564 941 407,00 рублей) и не залогового имущества АО «Нефтебаза Красный Яр» (на общую стоимость 85 677 648,00 рублей).

Начальная продажная цена лота определена в 650,6 млн рублей.

Заявки на участие в торгах можно будет подавать до 29 апреля 2019 года. Шаг аукциона составит 5%.

Торги пройдут 30 апреля 2019 года. К участию в торгах допускаются как юридические, так и физические лица.

Нефтебаза «Красный Яр» признана банкротом в июле 2016 года — открыто конкурсное производство.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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