Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласно условиям программы, Банк УРАЛСИБ будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, ставки установлены на уровне 9,6% годовых, в других отраслях – 10,6% годовых.
Кредитование клиентов Банка УРАЛСИБ будет осуществляться в форме единовременного кредита и невозобновляемой кредитной линии. Минимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.
Кредит может быть получен на следующие цели:
Узнать подробности Программы и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8‑800‑700‑77‑16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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