НПЗ участвует в разработке новых прицелов для стрелкового оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм включительно, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило Министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в Ростех) и другими предприятиями отрасли. В настоящий момент на базе Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе испытаний предстоит проверить соответствие технических характеристик нового прицельно-приборного оснащения требованиям тактико-технического задания.

— Данная разработка ведется в рамках программы повышения боевой эффективности стрелкового оружия. Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов, — заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

По его словам, прицельные устройства предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы.

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех