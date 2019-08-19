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НПЗ участвует в разработке новых прицелов для стрелкового оружия

Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов.
  • 19/08/2019, 11:40
НПЗ участвует в разработке новых прицелов для стрелкового оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм включительно, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило Министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в Ростех) и другими предприятиями отрасли. В настоящий момент на базе Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе испытаний предстоит проверить соответствие технических характеристик нового прицельно-приборного оснащения требованиям тактико-технического задания.

— Данная разработка ведется в рамках программы повышения боевой эффективности стрелкового оружия. Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов, — заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

По его словам, прицельные устройства предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы.

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

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