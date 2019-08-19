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Год без покупок. Как не покупать лишних вещей и сэкономить деньги?

  • 19/08/2019, 10:04
Книга Кейт Фландрес «Год без покупок» произвела настоящий фурор среди наших современников, и особенно – современниц. Оказывается, все те вещи, что мы покупаем, вовсе не являются реально необходимыми.

А на деньги, что тратятся на новую ненужную одежду или технику, можно лишний раз съездить в отпуск! Хотите узнать, как этого добиться? Читайте нашу инструкцию, написанную по мотивам книги Кейт.

Зачем отказываться от покупок?

Никакое дело не стоит начинать без понимания желаемого результата. Чего вы хотите добиться, отказываясь от приобретения новых вещей? Цели могут быть разными:

  • Разгрузить шкаф для одежды. Многим знакомо ощущение растерянности, когда стоишь перед забитыми полками и понимаешь, что половина имеющихся нарядов за последний год ни разу не надевалась;
  • Сэкономить приличную сумму. Ведь если посчитать стоимость приобретенных вещей, лежащих мертвым грузом, то она окажется очень приличной;
  • Позаботиться об экологии. Производство каждого платья или пары туфель включает в себя затраты воды и электричества, а также выброс в атмосферу вредных веществ;
  • Или любые другие цели, которые вы ставите перед собой.

Как избавиться от лишнего?

Здесь нельзя не вспомнить другого автора – Мари Кондо обрела всемирную известность, написав серию книг о наведении порядка в доме. Ее «Магическая уборка» стала бестселлером, будучи переведенной на множество языков. Помимо того, что Мари учит правильно хранить вещи, она проводит очевидную параллель между организацией быта и порядком в жизни в принципе.

Для наших целей особое значение имеет методика М. Кондо, посвященная избавлению от ненужного. Желающие могут прочесть книги автора – рекомендуем! Пока же хочется поделиться одной технологией:

Выбрасывайте все вещи, которые не приносят вам радости! Даже старый свитер, протертый до дыр, имеет право остаться в доме. Но лишь в том случае, если вы его надеваете с удовольствием (например, при выездах на природу). А вот шикарный кухонный комбайн, стоящий без дела, и не приносящий эмоций, стоит подарить или продать.

И что, совсем ничего не покупать?

Кейт Фландерс отказалась от покупок на год. Но не совсем. Она составила 3 списка:

  • Чего точно не надо покупать. Это одежда, техника, книги и прочее, в чем не возникнет явной необходимости в течение года;
  • Что точно придется приобретать. Это продукты, средства гигиены и другие «расходные материалы» постоянного использования;
  • Что можно будет купить, если реально возникнет такая потребность. В этот список можно включить те вещи, которые могут неожиданно понадобиться. К примеру, в этом списке может оказаться новая стиральная машина, если старая постоянно барахлит, и есть вероятность, что она совсем сломается.

Вы не готовы к такому глобальному шагу, как год без покупок? Начните с малого – проведите эксперимент в течение трех месяцев. Возможно, вам понравится. Во всяком случае, даст пищу для размышлений.

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