Год без покупок. Как не покупать лишних вещей и сэкономить деньги?

А на деньги, что тратятся на новую ненужную одежду или технику, можно лишний раз съездить в отпуск! Хотите узнать, как этого добиться? Читайте нашу инструкцию, написанную по мотивам книги Кейт.
Зачем отказываться от покупок?
Никакое дело не стоит начинать без понимания желаемого результата. Чего вы хотите добиться, отказываясь от приобретения новых вещей? Цели могут быть разными:
Как избавиться от лишнего?
Здесь нельзя не вспомнить другого автора – Мари Кондо обрела всемирную известность, написав серию книг о наведении порядка в доме. Ее «Магическая уборка» стала бестселлером, будучи переведенной на множество языков. Помимо того, что Мари учит правильно хранить вещи, она проводит очевидную параллель между организацией быта и порядком в жизни в принципе.
Для наших целей особое значение имеет методика М. Кондо, посвященная избавлению от ненужного. Желающие могут прочесть книги автора – рекомендуем! Пока же хочется поделиться одной технологией:
Выбрасывайте все вещи, которые не приносят вам радости! Даже старый свитер, протертый до дыр, имеет право остаться в доме. Но лишь в том случае, если вы его надеваете с удовольствием (например, при выездах на природу). А вот шикарный кухонный комбайн, стоящий без дела, и не приносящий эмоций, стоит подарить или продать.
И что, совсем ничего не покупать?
Кейт Фландерс отказалась от покупок на год. Но не совсем. Она составила 3 списка:
Вы не готовы к такому глобальному шагу, как год без покупок? Начните с малого – проведите эксперимент в течение трех месяцев. Возможно, вам понравится. Во всяком случае, даст пищу для размышлений.
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