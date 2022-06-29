Рекламодателям

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с лучшим ростом индекса качества сайта

  • 29/06/2022, 11:27
Сайт Банка Уралсиб вошел в Топ-15 лучших банковских сайтов середины 2022 года, согласно рейтингу портала Brobank.ru.

Новости бизнесаТакже сайт Уралсиба занял 7 место в рейтинге банков с лучшим ростом индекса качества сайта к середине 2022 года.

Рейтинги составлены на основе показателя индекса качества сайта (ИКС) поисковой системы Яндекс, а также его динамики. ИКС учитывает целый ряд показателей – начиная с общей аудитории, заканчивая ее вовлеченностью в информацию на ресурсе. Всего в рейтинге оценивалось 150 крупнейших по объему активов кредитных организаций по состоянию на 27.05.2022 года. При совпадении значений ИКС у двух и более участников рейтинга, места распределены по его изменению за минувшие три месяца.

Фото предоставлено пресс-службой банка

239

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Ситуация с поступлением налогов в бюджет города постепенно исправляется

29/06/2022, 11:45

В Новосибирске прошла конференция «Управление валютой в условиях турбулентности 2022»

29/06/2022, 11:02

Для Новосибирска сформировали новый график начисления тарифов на тепло

29/06/2022, 10:36

Суд обязал муниципальное предприятие рассчитаться за газ

29/06/2022, 09:20
Популярное

Новорожденных теперь можно регистрировать по месту жительства родителей

29/06/2022, 11:08

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Новости компаний

Новосибирские предприятия и вузы приглашают потренироваться в решении бизнес-задач

29/06/2022, 11:24

«Ростелеком» предлагает бесплатные антикризисные курсы для новосибирских предпринимателей

29/06/2022, 11:05

В Банке «Левобережный» снизили ставку по льготной ипотеке до 6,5% годовых

28/06/2022, 17:58

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска