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Ситуация с поступлением налогов в бюджет города постепенно исправляется

  • 29/06/2022, 11:45
Автор:
новости Новосибирска
Самый большой провал был по НДФЛ.

— Самая напряженная ситуация у нас с основным источником собственных доходов — НДФЛ. После благополучного первого квартала, когда по этому налогу мы получили дополнительно 464 млн рублей, в апреле произошло резкое падение поступлений. Мы недополучили 380 млн рублей, а в мае вообще ушли в минус, — сообщил на сессии горсовета Новосибирска начальник департамента финансов и налоговой политике мэрии Александр Веселков, докладывая о корректировках городского бюджета на 2022 год.

По его словам, на ситуацию с НДФЛ повлияло сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан на социальные вычеты с 3 месяцев до 15 дней. Пик вычетов сместился с июня-июля на апрель-май. И это на фоне прогноза об увеличении вычетов на 18% к 2021 году. В прошлом году по НДФЛ по городу были поданы заявления на вычеты на общую сумму 2,2 млрд рублей.

— По июню ситуация с НДФЛ выравнивается. Будем смотреть, что будет в июле-августе, — подчеркнул Веселков.

По другим ключевым налогам, формирующим собственные доходы бюджета города, по словам начфина, ситуация более стабильная.

— Налоги по упрощенной системе налогообложения поступают. С земельным налогом тоже все нормально, плюс у нас почти 700 млн рублей ожидаются в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков. По арендной плате 2 месяца ситуация также немного исправляется, — поясняет Александр Веселков.

новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска не видят повода для паники из-за снижения сбора налогов

В начале июня в ходе обсуждения изменений в бюджет на постоянных комиссиях горсовета Веселков сообщал, что объем собственных доходов города пока составляет лишь 37% от бюджета в целом.

— Ситуация нестабильная, — говорил руководитель департамента. — За апрель-май мы не получили планируемые налоги на доходы физлиц. Возврат НДФЛ на 860 млн больше, чем в 2021 году. Второй момент: по УСН платежи на 6 месяцев отодвинулись, и с учетом того, что еще и земельный налог снижается, у нас за 5 месяцев собственные доходы составили 37%. Поэтому ситуация по большому счету сложная.

Первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев заявлял, что не видит поводов для паники, и говорил, что июнь будет показателем.

— Мы с финансистами эту ситуацию мониторим. Если мы прошли пик вычета 2 месяцами (апрель-май) и в июне увидим снижение вычетов к аналогичному периоду прошлого года, то можно будет с осторожным оптимизмом смотреть на собственные доходы, будем уверены в исполнении собственных доходов, — комментировал Буреев.

С учетом внесенных изменений параметры бюджета 2022 года предполагаются следующие: доходы — 64 млрд (в том числе межбюджетные трансферты — 33,3 млрд, включая переходящие с прошлого года остатки средств), расходы — 65 млрд, дефицит — 1 млрд. На 2023-2024 годы запланировано увеличение трансфертов на 4,6 и 3,7 млрд соответственно. В 2023 году доходы составят 63,2 млрд (трансферты — 32,4 млрд), расходы — 63,9 млрд, дефицит — 0,7 млрд. В 2024 году доходы — 62,8 млрд (трансферты — 30,4 млрд), расходы — 62,8 млрд, дефицит — 0.

Корректировки в бюджет горсовет принял сразу в двух чтениях.

 

Ранее редакция рассказывала о поправках, которые в областной бюджет вносит правительство региона.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : налоги город бюджет


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