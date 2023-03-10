Рекламодателям

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

  • 10/03/2023, 10:13
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года, представленного Эксперт РА.

банк УралсибВсего за 2022 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего – в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

По итогам 2022 года количество активных клиентов малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб превысило 138 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов – более 142,6 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

307

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

В Томской области сменился начальник департамента тарифного регулирования

10/03/2023, 11:05

Сибирский общепит в 2022 году показал рекордные темпы роста

10/03/2023, 10:41

В этом году появится санитарная зона в районе Хилокского жилмассива

10/03/2023, 09:49

Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского «Экспоцентра»

09/03/2023, 18:45
Популярное

Побеждаем обиды грамотно: советы психотерапевта

09/03/2023, 16:38

Выпадение волос у женщин: причины и методы лечения

09/03/2023, 14:20

Предпринимателем нужно родиться или можно стать

09/03/2023, 09:39

Новости компаний

ВТБ: россияне 8 Марта на четверть увеличили траты на конфеты и шоколад

10/03/2023, 10:45

Сибиряки сберегли для своих детей почти 5 млрд рублей

09/03/2023, 16:45

Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%

09/03/2023, 16:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска