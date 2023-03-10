В этом году появится санитарная зона в районе Хилокского жилмассива

Жители так называемого «Хилокского треугольника» в 2023 году получат долгожданную санитарно-защитную зону в районе Клещихинского кладбища. Об этом по итогам совещания с губернатором области заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы радиослушателей в ходе прямого эфира на радио «Городская волна».

— Никуда мы не денемся от этого кладбища, оно действующее, — комментирует Анатолий Локоть. — Речь идёт о санзоне, которая должна быть установлена. Такая работа требует времени. До конца года работа будет закончена, а зона установлена.

Напомним, что жители ул. Хилокской и ул. Малыгина требовали санзону на протяжении длительного времени, есть даже соответствующее решение суда, которое по каким-то причинам не исполнялось. В настоящее время ситуация находится под контролем председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина. При этом «малыгинцы» обращали внимание главного следователя России и на два других объекта «Хилокского треугольника» — одноимённые рынок и мусорный полигон. Что касается рынка, то, по словам главы города, профильными подразделениями усилена работа по поводу надзора за соблюдением правил торговли.

— Конечно, там серьёзные проблемы, связанные с культурой ведения торговли рядом ярмарок и самого Хилокского рынка, — говорит глава города. — Увеличилось количество рейдов с полицией и прокуратурой. Думаю, жители это отмечают. В неделю проводится несколько рейдов с тем, чтобы соблюдались эти правила, сносятся незаконные постройки. Это направление будет усиливаться.

Ряд изменений в обозримом будущем ждут и полигон, который предполагается закрыть и впоследствии рекультивировать.

— Там существует и незаконная свалка, которая регулярно появляется, — поясняет мэр. — Такая проблема зафиксирована сегодня на совещании у губернатора. Поставлена задача: сосредоточиться на борьбе с теми нерадивыми гражданами, которые нарушают правила с тем, чтобы эта проблема решалась.

Напомним, что жители Хилокского микройрайона ранее готовились выйти на акцию протеста с перекрытием трассы, по которой грузовики с продуктами едут на Хилокский рынок.

Ранее редакция сообщала о протесте против свалок жителей Новосибирского района.