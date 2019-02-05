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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года

  • 05/02/2019, 13:41
Всего по итогам 2018 года банк выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 30 млрд рублей,

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банковБанк УРАЛСИБ занял 10 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 2018 год, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».

Всего по итогам 2018 года Банк УРАЛСИБ выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 30 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2017 году.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Фото пресс-служба банка

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