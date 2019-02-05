Регион вошел в топ-30 крупнейших рынков новых легковых автомобилей

Новосибирская область заняла 24 место в топ-30 крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в России по итогам в 2018 года. Объем рынка в регионе вырос на 16,9% по сравнению с прошлым годом. В 2017 году в Новосибирской области было продано 15 тысяч новых автомобилей, а в 2018 — 17,5 тыс. штук.

Из соседних областей в топ-30 крупнейших рынков новых легковых автомобилей не вошли Томская и Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. В рейтинге Новосибирскую область опередила Тюменская (23 место, 18,1 тыс. шт.), Красноярский край (22 место, 18,3 тыс. шт.), а также Кемеровская область (19 место, 21,8 тыс.шт.).

Москва — крупнейший региональный рынок в стране, показатель которой за отчетный период достиг 238,8 тыс. реализованных экземпляров — на 12,1% больше, чем за январь — декабрь 2017 года. Рынок Подмосковья за этот период вырос на 15,3% до 136,3 тыс. новых автомобилей.

Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 112 тыс. машин (+11,2%). Как отмечают эксперты «Автостат», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (71,6 тыс. шт.; +1,7%) — четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (62,1 тыс. шт.; +12,6%) и Башкортостан (58,9 тыс. шт.; +8,1%). Также в топ-10 попали Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области.

Все субъекты РФ, входящие в топ-30, по итогам прошлого года демонстрируют положительную динамику. Причем у 16 из 30 — она выше среднерыночного показателя. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Ханты-Мансийский АО: здесь по сравнению с 2017 годом рынок вырос на 28%. На втором месте по динамике — Тюменская область (+22,4%), за которой следует Кемеровская область (+22%). У остальных представленных субъектов рыночный рост находится ниже 20%-ной отметки.

Всего, по данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 2018 год составил 1 млн 634,2 тыс. единиц. Это на 11,9% выше результата годичной давности (1 млн 459,9 тыс. шт.).

Фото: Юлия Данилова