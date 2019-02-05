Новосибирская область будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере медицинского туризма

Вопросы сотрудничества Новосибирской области и Республики Узбекистан губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым. Особое внимание стороны уделили развитию сферы поставок плодоовощной продукции, а также взаимодействию субъектов в сфере туризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, в Узбекистане есть большие возможности для ознакомительного и гастрономического туризма, экотуризма. Если говорить о Новосибирской области, то наш регион силен возможностями туризма медицинского, оздоровительного.

Область обладает высокими компетенциями в сфере медицины, здесь работают крупные медицинские центры: научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л Цивьяна, Новосибирский филиал ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и другие. В области работают 29 санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. В апреле этого года начнет принимать пациентов Центр ядерной медицины, с отделением позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, и отделением радиохирургии (Гамма-Нож).

Юсуп Кабулжанов был назначен на должность Генерального консула Республики Узбекистан в Новосибирске в ноябре 2018 года.

В октябре прошлого года делегация Новосибирской области принимала участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Основная тема форума — сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений. Одним из итогов работы делегации стало подписание протокола между правительством Новосибирской области и Хокимиятом Сурхандарьинской области. Стороны договорились о более активном развитии существующих взаимоотношений. Также на Форуме была оговорена возможность выстраивания новых деловых отношений, в частности, с Ташкентской областью Республики Узбекистан.

В правительстве напомнили, что Новосибирская область экспортирует в Узбекистан двигатели, электрогенераторы и запчасти к ним, продукцию неорганической химии, фармацевтическую продукцию, пиломатериалы, муку, сахар, картофель. В свою очередь, из Узбекистана в Новосибирскую область импортируют трикотажные изделия, хлопок, вату, овощи, фрукты, консервированную продукцию. Между территориями также развито сотрудничество в сфере трудовых отношений, образования и культуры.

По итогам 11 месяцев 2018 года, товарооборот Новосибирской области с Республикой Узбекистан составил 82,8 млн долларов США (1,7%), экспорт — 43,9 млн долларов США (1,8%), импорт — 38,9 млн долларов США (1,6%).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области