 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Новосибирская область будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере медицинского туризма

Узбекистан представит возможности ознакомительного, гастрономического туризма и экотуризма.
  • 05/02/2019, 13:05
Вопросы сотрудничества Новосибирской области и Республики Узбекистан губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым.

Вопросы сотрудничества Новосибирской области и Республики Узбекистан губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым. Особое внимание стороны уделили развитию сферы поставок плодоовощной продукции, а также взаимодействию субъектов в сфере туризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, в Узбекистане есть большие возможности для ознакомительного и гастрономического туризма, экотуризма. Если говорить о Новосибирской области, то наш регион силен возможностями туризма медицинского, оздоровительного.

Область обладает высокими компетенциями в сфере медицины, здесь работают крупные медицинские центры: научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л Цивьяна, Новосибирский филиал ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и другие. В области работают 29 санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. В апреле этого года начнет принимать пациентов Центр ядерной медицины, с отделением позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, и отделением радиохирургии (Гамма-Нож).

Юсуп Кабулжанов был назначен на должность Генерального консула Республики Узбекистан в Новосибирске в ноябре 2018 года.

В октябре прошлого года делегация Новосибирской области принимала участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Основная тема форума — сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений. Одним из итогов работы делегации стало подписание протокола между правительством Новосибирской области и Хокимиятом Сурхандарьинской области. Стороны договорились о более активном развитии существующих взаимоотношений. Также на Форуме была оговорена возможность выстраивания новых деловых отношений, в частности, с Ташкентской областью Республики Узбекистан.

В правительстве напомнили, что Новосибирская область экспортирует в Узбекистан двигатели, электрогенераторы и запчасти к ним, продукцию неорганической химии, фармацевтическую продукцию, пиломатериалы, муку, сахар, картофель. В свою очередь, из Узбекистана в Новосибирскую область импортируют трикотажные изделия, хлопок, вату, овощи, фрукты, консервированную продукцию. Между территориями также развито сотрудничество в сфере трудовых отношений, образования и культуры.

По итогам 11 месяцев 2018 года, товарооборот Новосибирской области с Республикой Узбекистан составил 82,8 млн долларов США (1,7%), экспорт — 43,9 млн долларов США (1,8%), импорт — 38,9 млн долларов США (1,6%).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Сибиряки стали чаще ввозить авто из-за границы

Сибиряки стали чаще ввозить авто из-за границы

05/02/2019, 16:31
В 2018 году количество ПТС, выданных физлицам, выросло почти на 20%
Повреждение на котле ТЭЦ-5 устранено

Повреждение на котле ТЭЦ-5 устранено

05/02/2019, 16:27
Энергоблок, остановленный на ремонт, запущен в работу.
Новосибирские компании привезли 30 соглашений и договоров с выставки ОСМ

Новосибирские компании привезли 30 соглашений и договоров с выставки ОСМ

05/02/2019, 15:43
Коллективный стенд Новосибирской области представляли четыре компании.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Выручка «фабрики» MVNO Tele2 выросла в 3 раза

05/02/2019, 17:37

Результатами геномных исследований уже заинтересовался бизнес

05/02/2019, 17:33

Во втором доме ЖК «Расцветай на Гоголя» стартовали продажи

05/02/2019, 17:09

«Интурист» возвращает офис в Новосибирск

05/02/2019, 16:48

В Новосибирской области количество зарегистрированных прав на жилье продолжает расти

05/02/2019, 16:43

Сибиряки стали чаще ввозить авто из-за границы

05/02/2019, 16:31

Повреждение на котле ТЭЦ-5 устранено

05/02/2019, 16:27

Новосибирские компании привезли 30 соглашений и договоров с выставки ОСМ

05/02/2019, 15:43

За январь в регионе утилизировано более 60 тыс тонн ТКО

05/02/2019, 15:36

Главой Кировского района назначен Андрей Выходцев

05/02/2019, 15:19

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×