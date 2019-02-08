 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам

  • 08/02/2019, 10:07
На 1 января 2019 года активы банка составили 561 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ в Топ-20 банковского рынка по активамПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошел в Топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 1.01.2019 года активы УРАЛСИБа составили 561 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 1.01.2018 года.

Совокупный кредитный портфель Банка за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 млрд рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный – на 5%.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

В Новосибирской области выберут лучший инновационный бизнес-проект

В Новосибирской области выберут лучший инновационный бизнес-проект

08/02/2019, 15:44
Финал программы «Лаборатория будущего пройдет 21 февраля.
Новосибирск хотят превратить в «Умный город» к молодежному Чемпионату мира по хоккею

Новосибирск хотят превратить в «Умный город» к молодежному Чемпионату мира по хоккею

08/02/2019, 15:33
В городское хозяйство города внедряется два десятка научных разработок.
Мэрия проведет повторные торги по 30 коммерческим долгостроям

Коммерческие долгострои выведут на новые торги

08/02/2019, 14:35
Мэрия Новосибирска определяется со списком объектов, которые будут предлагаться новым инвесторам.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

«Мусорный» тариф уменьшится

08/02/2019, 19:06

Новосибирская область получит новые вертолеты санавиации

08/02/2019, 18:07

Новосибирский филиал АО «РЖД Логистика» перевез крупногабаритное оборудование для Приморской ТЭЦ

08/02/2019, 17:57

Банки тестируют систему быстрых платежей

08/02/2019, 17:25

Более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета получит регион на реконструкцию перинатального центра

08/02/2019, 16:53

В Новосибирской области выберут лучший инновационный бизнес-проект

08/02/2019, 15:44

Новосибирск хотят превратить в «Умный город» к молодежному Чемпионату мира по хоккею

08/02/2019, 15:33

Коммерческие долгострои выведут на новые торги

08/02/2019, 14:35

В 2019 году в Новосибирске планируют сдать шесть долгостроев

08/02/2019, 14:19

В жилищном строительстве ситуация близка к чрезвычайной

08/02/2019, 13:28

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×