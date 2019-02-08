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БЭМЗ заключил с ИЯФ контракты на 50 млн рублей

Предприятие второй год изготавливает компоненты для научного оборудования института.
  • 08/02/2019, 11:20
БЭМЗ заключил с ИЯФ контракты

— АО «Бердский электромеханический завод» в 2018 году активизировал сотрудничество с Институтом ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН по изготовлению компонентов научно-технического оборудования, а именно, компонентов мощных нагревных и диагностических инжекторов атомарных и ионных пучков для научных установок, изучающих физику плазмы и УТС, а также компонент ВЧ-систем для проекта NICA (Дубна), — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев на совещании об участии организаций, учреждений и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0».

Он подчеркнул, что объем контрактов с БЭМЗ на изготовление компонент научного оборудования, подписанных ИЯФ в 2018 году, составил 38,5 млн рублей, на 2019 год планируется объем контрактов на сумму около 50 млн рублей.

АО «Бердский электромеханический завод» — член Федерального космического агентства, одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли Новосибирской области, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. В состав холдинга АО «БЭМЗ» входят несколько дочерних предприятий: ООО «Электроприборы-БЭМЗ» (производство электротоваров потребительского назначения), ООО «Ксилема» (производство столярных изделий, технологической тары, различной мебели из натуральной древесины), Транспортный комплекс АО «БЭМЗ»(предоставление услуг по междугородним грузовым и пассажирским перевозкам, ремонту автотранспорта и спецтехники, прохождению государственного технического осмотра автомобилей), ООО «Санаторий Рассвет», ООО «БЭМЗ-Тара» (производство гофрокартона и гофротары), а также ООО «БЭМЗ-Энергосервис» (передача электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).

За 2017 год выручка от реализации продукции, работ, товаров и услуг АО «БЭМЗ» составила 1 089 706,00 тыс.руб., в том числе выручка от реализации специальной и гражданской продукции производственно-технического назначения составила 807 741,00 тыс.руб. План по выручке выполнен на 103,6%. По сравнению с 2016 годом объем выручки снизился на 21,3%, что соответствует снижению объемов производства. Финансовый результат деятельности — чистая прибыль за 2017 год — составила 139 207,00 тыс.руб. Амортизация основных фондов начислена в размере 61 447,00 тыс.руб.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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