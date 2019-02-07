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В Новосибирске будет внедрена система долговременного ухода за нуждающимися в помощи людьми

В пилотном проекте участвует девять регионов.
  • 07/02/2019, 19:10
система долговременного ухода за нуждающимися в помощи людьми

Новосибирск готовится к реализации проекта по созданию патронажной системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, одного из направлений национального проекта «Демография», утверждённого президентом РФ, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, ожидаемые результаты реализации этого проекта – улучшение условий жизни и медицинского обслуживания людей, нуждающихся в помощи.

— Сегодня в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами участвует девять регионов. До конца 2020 года этот опыт будет обобщён, и система в рамках национального проекта «Демография» распространится на все регионы, в том числе Новосибирскую область и Новосибирск, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева. — В итоге должна быть создана эффективная система помощи нуждающимся людям на дому, для этого нужно выстроить чёткое взаимодействие между органами здравоохранения и социальной защиты, кроме того, необходимо внедрить и институт социальных координаторов.

Отмечается, что проектом предусмотрена организация системной долговременной помощи трём нуждающимся в помощи группам населения: пожилым людям; неизлечимо больным, в том числе детям; инвалидам.

По словам Ольги Незамаевой, около трёх лет в Новосибирске работает Европейская школа долговременного ухода, обучение в которой прошли практически все работники городских комплексных центров.

— Компания «Белла Сибирь», наш партнёр, выиграла конкурс и получает муниципальную субсидию на реализацию этого проекта, поэтому число обучающихся в школе будет расти.  Весь штат специалистов, работающих в отрасли, будет обучен и нацелен на реализацию нового проекта, — резюмировала Ольга Незамаева.

Фото: pixabay.com, автор- truthseeker08

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