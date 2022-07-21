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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом ипотечного кредитования

  • 21/07/2022, 10:34
Банк Уралсиб по итогам мая 2022 года вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом объемов ипотечного кредитования по сравнению с показателями апреля, по данным исследования «Русипотеки».

новости бизнесаВ мае банк выдал ипотечных кредитов на 44,9% больше, чем в предыдущем месяце.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 10,85% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : недвижимость ипотека Банк Уралсиб


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