Высказывание депутата горсовета Новосибирска в соцсетях проверит Следственный комитет

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой (Коалиция «Новосибирск-2020»), говорится в телеграм-канале СК РФ.

— В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих, — поясняется в сообщении.

Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах.

Напомним, в начале недели первый вице-спикер Заксобрания и лидер фракции единороссов Андрей Панфёров обратился с официальным письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с просьбой принять меры в отношении депутата горсовета от либеральной Коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой. Поводом для такого обращения стал пост Пироговой в соцсети — Твиттере (На основании требования Генпрокуратуры заблокирован на территории России. — Ред.), где депутат высказывалась в адрес российских военных, погибших в спецоперации на Донбассе и Украине.

На следующий день группа новосибирских депутатов горсовета и Заксобрания подписала обращение на имя председателя СК России Александра Бастрыкина проверить слова Хельги Пироговой.

Как отмечается в телеграм-канале Коалиции «Новосибирск 2020» твит Пироговой был удален, а депутата вызвали на комиссию по этике.

Напомним, на минувшей неделе на комиссии по этике рассматривались публикации в соцсетях еще одного депутата горсовета Новосибирска от коалиции «Новосибирск-2020» Светланы Каверзиной.

Ранее редакция сообщала, что к Александру Бастрыкину по поводу ситуации с левобережной свалкой обращались жители ул. Малыгина.