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Высказывание депутата горсовета Новосибирска в соцсетях проверит Следственный комитет

  • 21/07/2022, 10:01
Автор:
новости Новосибирска
Кроме того, депутата вызвали на заседание комитета по этике.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой (Коалиция «Новосибирск-2020»), говорится в телеграм-канале СК РФ.

— В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих, — поясняется в сообщении.

Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах.

новости Новосибирска

Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

Напомним, в начале недели первый вице-спикер Заксобрания и лидер фракции единороссов Андрей Панфёров обратился с официальным письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с просьбой принять меры в отношении депутата горсовета от либеральной Коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой. Поводом для такого обращения стал пост Пироговой в соцсети —  Твиттере (На основании требования Генпрокуратуры заблокирован на территории России. — Ред.), где депутат высказывалась в адрес российских военных, погибших в спецоперации на Донбассе и Украине.

На следующий день группа новосибирских депутатов горсовета и Заксобрания подписала обращение на имя председателя СК России Александра Бастрыкина проверить слова Хельги Пироговой.

Как отмечается в телеграм-канале Коалиции «Новосибирск 2020» твит Пироговой был удален, а депутата вызвали на комиссию по этике.

Напомним, на минувшей неделе на комиссии по этике рассматривались публикации в соцсетях еще одного депутата горсовета Новосибирска от коалиции «Новосибирск-2020» Светланы Каверзиной.

 

Ранее редакция сообщала, что к Александру Бастрыкину по поводу ситуации с левобережной свалкой обращались жители ул. Малыгина. 

Фото из телеграм-канала Коалиции «Новосибирск-2020»

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : спецоперация политика депутат


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