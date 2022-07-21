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Роскомнадзор обязал поисковики пометить «Википедию» как нарушителя закона

  • 21/07/2022, 10:50
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Роскомнадзор обязал поисковики пометить «Википедию» как нарушителя закона
Из-за отказа удалять запрещенный в России контент.

Роскомнадзор принял меры в отношении американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc, которая владеет интернет-энциклопедией «Википедия», сообщается на сайте регулятора.

— Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства, — говорится в сообщении.

Решение принято из-за отказа Wikimedia удалять запрещенный в России контент.

— На интернет-ресурсе «Википедия» остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины, — сообщили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве отметили, что Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей.

Напомним, что Wikimedia Foundation – американская некоммерческая организация, благотворительный фонд, которому принадлежит не только «Википедия», но и «Викисловарь», «Викицитатник», «Викиучебник» и другие сервисы.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Роскомнадзор Интернет википедия


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