Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение

Страховому возмещению подлежат остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 млн рублей. Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не принимаются и не рассматриваются.
Обращаем внимание, что денежные средства для отправления/получения переводов без открытия счета (через QIWI Кошельки, по системе CONTACT), а также средства на счетах остальных юридических лиц (не относящихся к малым предприятиям и социальным НКО) не подлежат страхованию и страховое возмещение по ним не выплачивается.
Для возврата таких денежных средств необходимо подать требование кредитора одним из способов:
Подробная информация о порядке предъявления требования кредитора размещена на сайте Агентства.
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