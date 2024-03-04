Дополнительные федеральные деньги на школы и расселение жилья получит НСО

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил коллег из правительства и муниципалитетов о том, что в связи с новыми инициативами, озвученными президентом в послании Федеральному собранию, объем работы увеличивается.
Глава региона также назвал направления, по которым регион может получить финансирование: благоустройство территорий, новая программа расселения ветхого и аварийного жилья, капремонт школ и детсадов, обновление материально-технической базы учреждений профобразования, капремонт и строительство общежитий, развитие базы вузов, продолжение программы строительства школ.
Он предупредил коллег при взаимодействии с федеральными министерствами уточнять оперативные параметры всех новых программ, которые анонсировал глава государства.
Ранее редакция рассказывала о том, что регионам спишут 2\3 бюджетных кредитов.
Фото пресс-службы Минстроя Новосибирской области
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