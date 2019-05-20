Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 1-й квартал 2019 года составила 4,7 млрд рублей, по сравнению с 3,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы Банка выросли в 1,7 раза до 19,4 млрд рублей. Объем чистых комиссионных доходов сохранился на уровне прошлого года.

Величина собственных средств (капитала) составила 48,7 млрд рублей. Все нормативы выполняются Банком с запасом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Фото: пресс-служба банка