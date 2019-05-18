Министр транспорта обошел губернатора по доходам

Как следует из информации регионального правительства, доход губернатора Новосибирской области Андрея Травников за прошлый год увеличился почти вдвое и составил 8,8 млн рублей (в 2017 — 4,6 млн). Доход его супруги упал в 19 раз и составил 1 млн рублей. Годом ранее она декларировала 19 млн рублей. Жилплощади у главы региона стало меньше. Сейчас у него две квартиры: в индивидуальной 40 кв. м и общедолевой ¼ собственности 123 кв. м (в 2017 году — три квартиры: две в общедолевой и одна в индивидуальной собственности). Скромнее стал и личный автопарк губернатора, в котором сейчас числится лишь автомобиль Nissan X-Trail. Годом ранее помимо указанного Андрей Травников также декларировал автомобиль Kia Sorento, прицеп к легковым транспортным средствам ЛАВ 81012А и снегоход Yamaha RS10SUV. Однако по-прежнему в собственности главы региона три бокса в гаражном кооперативе общей площадью 61,3 кв. м. В пользовании, по данным 2018 года, земельный участок 3900 кв. м, жилой дом 85,7 кв. м, две квартиры общей площадью 261 кв. м. У его супруги вместе с доходом сократился перечень имущества. Из двух земельных участков, задекларированных в 2017 году, остался один площадью 3900 кв. м. То же самое с жилыми домами. Из двух остался один — площадью 85,7 кв.м. Осталась квартира в общедолевой собственности ¼ 122,3 кв. м. В пользовании, по итогам 2018 года, у супруги губернатора три квартиры общей площадью 301 кв. м (они же в пользовании несовершеннолетнего ребенка).

Как следует из материалов декларации, лидером по доходам среди вице-губернаторов Новосибирской области стал Александр Дубовицкий, задекларировавший доход 5,1 млн рублей, что в несколько раз превысило его доход годом ранее, когда он работал в должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов — 1,7 млн. Вместо ранее декларируемых 2/3 общедолевой собственности квартиры (110,3 кв. м) вице-губернатору принадлежит квартира в общей совместной собственности площадью 77,3 кв. м. В декларации также указаны доходы супруги (в 2017 году ее не было), которая задекларировала 4,3 млн рублей. Кроме того, женщине принадлежат разные доли квартир в общедолевой собственности общей площадью 92,7 кв. м, земельный участок 29 кв. м, два гаража в индивидуальной и общедолевой 1/300 собственности, автомобильSkoda Fabia CFN 275632.

На втором месте среди вице-губернаторов по уровню доходов — Андрей Жуков, несмотря на то, что его доход немного снизился, составив 4,2 млн рублей в 2018 году против 4,4 млн в 2017-м, когда чиновник временно исполнял обязанности заместителя губернатора. Имущество Андрея Жукова осталось прежним: квартира 47,4 кв. м, снегоход BRPSKI-DOO SkandicWT 550; снегоболотоход BRP Outlandermax-xt 6. В его пользовании две квартиры общей площадью 272,4 кв. м. А вот доход супруги Жукова изменился значительно: с нуля в 2017-м до 10,3 млн в 2018 году. Имущество осталось прежним — два земельных участка общей площадью 2409 кв. м, две квартиры общей площадью 293 кв. м, дача 326,2 кв. м, автомобиль Land Rover Range Rover Vouge.

Тройку лидеров замыкает первый вице-губернатор Юрий Петухов. Его годовой доход также незначительно снизился — с 4,2 до 4 млн рублей. Более значительно сократились имущественные активы. Чиновник лишился земельного участка площадью 1200 кв. м. По-прежнему в собственности Петухова квартира 55,6 кв. м. Еще две квартиры общей площадью 259 кв. м у него в пользовании. Доход супруги вице-губернатора вырос в два раза и составил 324,7 тысячи рублей против 168,3 тысячи рублей в 2017 году. По-прежнему у нее в собственности 2/3 квартиры в общедолевой собственности площадью 118,4 кв. м, (еще 1/3 квартиры в собственности одного из двух несовершеннолетних детей) и имеется автомобиль Hyundai Santa Fe. В пользовании квартира 140,6 кв. м.

Снизился доход и у первого вице-губернатора Владимира Знаткова. По итогам 2018 года он составил 3,5 млн рублей против 4,1 млн в 2017 году, когда чиновник временно исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства Новосибирской области. По-прежнему в его собственности автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у семьи квартира 112 кв. м и гараж 124 кв. м. Доход супруги Знаткова вырос более чем в два раза. В 2018 году она задекларировала 9,6 млн рублей (в 2017 — 4,1 млн), автомобиль Lexus RX 200t.

Заместитель губернатора Сергей Семка задекларировал доход 3 млн рублей, что на 662 тысячи меньше, чем годом ранее, когда чиновник временно исполнял обязанности заместителя председателя регионального правительства. По-прежнему у него в собственности автомобиль Toyota Camry. В пользовании квартира 122,8 кв. м, гараж 25,2 кв. м и овощехранилище 3,4 кв. м.

Больше всего сократился доход Сергея Нелюбова — с 5,3 млн в 2017 году (тогда Нелюбов являлся врио заместителя губернатора) до 2,9 млн в 2018. При этом у чиновника выросло число квартир в индивидуальной собственности, теперь их три (в 2017 году было две), и общая площадь их составляет 130,4 кв. м. Как и годом ранее у чиновника в долевой по ½ собственности еще две квартиры общей площадью 162,6 кв. м и земельный участок 732 кв. м. В пользовании дача 40 кв. м.

Что касается министров регионального правительства, то бесспорным лидером, обошедшим по доходам даже губернатора, стал министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский,задекларировавший 12,4 млн рублей. Годом ранее доход чиновника был намного скромнее — 3,9 млн рублей. Резко выросли доходы и супруги министра, составив 2,9 млн, в то время как годом ранее женщина задекларировала всего лишь 69,1 тысячи рублей. А вот жилищные условия чиновника стали, наоборот, скромнее. Вместо двух квартир общей площадью 150,2 кв. м, одна из которых была у чиновника в совместной с женой собственности в 2017, у Костылевского осталась одна площадью в 128,8 кв. м. В пользовании — принадлежащий супруге гараж 20,1 кв. м. У министра с супругой и двумя несовершеннолетними детьми также в пользовании квартира 70,4 кв. м.

У министра экономического развития Ольги Молчановой доход, по сравнению с 2017 годом, вырос лишь на 100 тысяч рублей и составил 3,8 млн. Имущество осталось прежним: земельный участок 1000 кв. м., жилой дом 278,8 кв. м., квартира 73,4 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200

Замыкает тройку лидеров министр юстиции Наталья Омелехина, заработавшая 3,7 млн рублей, — на уровне 2017 года. За министром числится автомобиль Toyota Lexus RX330, в пользовании — две квартиры общей площадью 122 кв. м, одна из которых (35 кв. м) в пользовании несовершеннолетнего ребенка.

Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко задекларировал 3,2 млн рублей (+100 тысяч к 2017 году), в общей совместной с супругой собственности у чиновника квартира 60,7 кв. м (она же — в пользовании двух несовершеннолетних детей), автомобиль Ford Kuga. В пользовании гаражный бокс. Доход супруги — 557,1 тысячи рублей.

Более чем на миллион рублей упал доход министра культуры Игоря Решетникова, составив 3 млн рублей (в 2017-м — 4,3 млн рублей). У чиновника квартира в общей совместной с супругой собственности 95,5 кв. м, по 1/71. В декларации министра и его супруги иное недвижимое имущество площадью 3 018,3 кв. м. В индивидуальной собственности — земельный участок 843 кв. м, имеется автомобиль Nissan X-Trail. Еще больше упал доход супруги министра. Она задекларировала всего лишь 752,4 тысячи рублей (в 2017 году — 2,4 млн. рублей). Помимо ранее указанных объектов собственности женщине принадлежит гараж.

На полмиллиона рублей сократился доход министра региональной политики Игоря Яковлева, составив3 млн. (в 2017 году — 3,5 млн). За чиновником числится автомобиль Skoda Octavia, квартира в индивидуальной собственности 350 кв. м. и в пользовании 137,2 кв. м. Обе квартиры находятся в пользовании супруги и двух несовершеннолетних детей, не имеющих доходов и объектов собственности.

Министр строительства Иван Шмидт увеличил доход почти вдвое, задекларировав 3,2 млн рублей (в 2017 году — 1,7 млн). У него в собственности квартира 127 кв. м, имеется моторная лодка «Gladiator» С08086JUL1315. В общей долевой собственности 1/300 машиноместа 11490,1 кв. м и 762/10000 нежилого помещения 126,7 кв. м. Квартира и машиноместо находятся в пользовании супруги и несовершеннолетнего ребенка. У супруги чиновника доход, наоборот, упал более чем в два раза, составив лишь 873,9 тысячи рублей (в 2017-м — 1,8 млн рублей), автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Что касается остальных министров, то приводим данные их деклараций только по итогам 2018 года.

Доход министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова составил 2,5 млн рублей. Министру принадлежит земельный участок 988 кв. м, квартира в общей совместной с супругой собственности 61,4 кв. м и паркинг в общедолевой 1/31 собственности 1101,9 кв. м (находятся в пользовании супруги). В пользовании чиновника два земельных участка общей площадью 1794 кв. м, находящиеся в собственности супруги. У супруги дохода нет, за ней числится автомобиль Toyota RAV4. В пользовании несовершеннолетнего ребенка три земельных участка общей площадью 2782 кв. м и две квартиры общей площадью 103,4 кв. м.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов задекларировал доход 3 млн рублей. Ему с супругой принадлежит по 1/3 квартиры в общедолевой собственности 93,7 кв. м. За чиновником числится автомобиль Jeep Grand Cherokee. В пользовании у него земельный участок 570 кв. м, принадлежащий супруге. Супруга задекларировала 275,8 тысячи рублей. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании 93,7 кв. м и земельный участок 570 кв. м.

Доход министра науки и инновационной политики Алексея Васильева составил 3,6 млн рублей. За чиновником числятся автомобиль Skoda Fabia, квартира в общей совместной с супругой собственности 110,2 кв. м, (находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка). В пользовании министра — подземная стоянка. Супруга задекларировала доход 7,3 рублей.

Очень скромный доход показал министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко — 978,7 тысячи рублей. У Даниленко две квартиры в индивидуальной 97,1 кв. м (в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей) и общедолевой 1/3 (62,9 кв. м) собственности. Супруга задекларировала 1,6 млн, две квартиры общей площадью 95,1 кв. м, автомобиль Renault Megane 2.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко за 2018 год заработал 2,7 млн рублей. У Лещенко в собственности земельный участок 1014 кв. м, квартира 62,1 кв. м (в пользовании супруги), автомобили Lada Kalina 219270 и Kia Rio. В пользовании министра и его супруги квартира 35,2 кв. м. Супруга задекларировала 389,1 тысячи рублей, мотоцикл ИЖ-6 11401.

Доход министра образования Сергея Федорчука составил 2,3 млн рублей. Чиновнику принадлежит квартира 64,5 кв. м (находится в пользовании супруги). Супруга заработала за 2018 год 627 тысяч, за ней числится автомобиль HYUNDAY Solaris.

Министр труда и социального развития Ярослав Фролов по итогам 2018 года заработал 2,9 млн рублей. В собственности чиновника имеется земельный участок 2475 кв. м, жилой дом (213,4 кв. м), два автомобиля Honda CR-V. В пользовании министра и двух несовершеннолетних детей числится квартира 58 кв. м и принадлежащие супруге земельный участок 998 кв. м и жилой дом 160 кв. м. Доход супруги составил 197,2 тысячи рублей, одного из детей — 29,4 тысячи рублей.

Наконец, министр здравоохранения Константин Хальзов показал доход в 3,3 млн рублей. В его декларации также значится квартира 39,4 кв. м, мотоцикл Harley-Davidson ХL-883. В пользовании квартира 74,6 кв. м. Супруга задекларировала 1,2 млн. У нее в общедолевой собственности ½ земельного участка 2758,3 кв. м, жилой дом 129,4 кв. м, квартира 98,7 кв. м. Также в общедолевой собственности 2/139 — иное недвижимое имущество. В индивидуальной собственности у женщины квартира 69,1 кв. м, имеется автомобиль Volkswagen Touareg.