За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Средняя цена 1 квадратного метра в новосибирской хрущевке за год выросла на 15,5% — до 64,7 тыс. руб., подсчитали специалисты сайта N1.RU. Остальные типы жилья, возведенного в период CCCР, также подорожали. В частности, «квадрат» в сталинке поднялся в цене в среднем на 13% — до 66,6 тыс. руб., а в брежневке — на 14%, достигнув 67,2 тыс. руб.

По данным аналитиков, наибольший рост цен пришелся главным образом на отдаленные районы города. Так, хрущевки больше всего подорожали в Калининском и Ленинском районах, сталинки — в Кировском, а цены на квартиры в домах, построенных в эпоху Леонида Брежнева больше всего поднялись также в Калининском районе.

— Общее число квартир советской эпохи в продаже за год поднялось на 4%. В прошлом году цены на советское жильё росли более сдержанно, а в этом они обогнали рост общей стоимости «квадрата» на вторичке, который за год составил 11,6%, — отмечает руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринева.

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб. Самые дорогие квартиры этого типа находятся в Центральном районе — 3,8 млн руб., а самые дешевые в Первомайском — около 2 млн руб. за средний объект. Самые дорогие сталинки находятся также в центральной части города, а именно, в Железнодорожном, где средние расценки максимальны — 5 млн руб., средняя цена сталинки при этом 3,9 млн руб. Цена типовой брежневки по городу составляет 3,2 млн руб.

Фото: Gensa Gensa