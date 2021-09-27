Банк Уралсиб заключил соглашения о поддержке малого бизнеса с региональными МФЦ

Клиентам МФЦ доступны специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Уралсибе. В рамках акции «Выгодное начало» они могут получить 3 месяца* бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб в пакетах «Пора расти» и «Оптимальный», а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев**.

Кроме этого, всем новым клиентам доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Старт»***, бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

Для работы с зарубежными контрагентами банк предлагает пакет услуг ВЭД:

Бесплатное открытие и обслуживание неограниченного количества счетов и конверсия в 14 валютах;

Мультивалютные платежи;

Срочные переводы «день в день».

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса, в том числе:

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*По окончании срока действия бесплатной услуги за пакет услуг «Пора расти» плата взимается согласно тарифам банка в размере 990 руб./мес., за пакет услуг «Оптимальный» в размере 1 990 руб./мес.. Размер действителен на 21.09.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период действия предложения.

** — Скидка 50% на первый период при подключении пакета на 6 месяцев;

— Скидка 25% на первый период при подключении пакета на 12 месяцев.

По окончании срока действия скидки плата за пакет услуг «Пора расти» взимается согласно тарифам банка в размере 990 руб./мес., за пакет услуг «Оптимальный» в размере 1 990 руб./мес.. Размер действителен на 21.09.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период действия предложения.

***По окончании срока действия бесплатной услуги за пакет услуг «Старт» плата взимается согласно тарифам банка в размере 490 руб./мес.. Размер действителен на 21.09.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период действия предложения.