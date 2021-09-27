Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Одной из главных площадок форума станет круглый стол в формате открытого диалога — «ВИЧ в России: новейшие разработки и проблемы фарммедобращения», где соберутся представители общественных организаций и пациентского сообщества, врачи, эксперты фармацевтических компаний и ученые, которые ведут исследования в области борьбы с ВИЧ.

Участники круглого стола обсудят противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в России. Они поднимут широкий круг вопросов, среди которых модели тестирования и ранняя диагностика, тенденции в обеспечении лекарственными препаратами, приверженность АРВ-терапии, доступность инновационных подходов для пациентов и барьеры при получении помощи людьми, живущими с ВИЧ.

Важной частью диалога станет обсуждение современных подходов и разработок. Герман Шипулин, заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, выступит с докладом о перспективах применения генной терапии против ВИЧ.

— Тема ВИЧ-инфекции все активнее обсуждается в России, но при этом само слово «ВИЧ» в коллективном сознании часто вызывает иррациональное чувство страха. Уверен, что единственное, чего может бояться общество — незнания. Страхи уходят, когда люди получают адекватную информацию, — поделился Антон Еремин, один из модераторов круглого стола, врач-инфекционист, медицинский директор фонда «СПИД.ЦЕНТР». — На дискуссионной площадке мы поговорим о подходах к профилактике ВИЧ-инфекции, доступном тестировании, современном и перспективном лечении, но что не менее важно, мы обсудим потребности людей, живущих с ВИЧ. Да, эффективной вакцины против ВИЧ пока не существует, но «прививку от дискриминации из-за ВИЧ» можно сделать прямо сейчас.

Участие в площадке примут Денис Камалдинов, председатель правления НРОО «Гуманитарный проект», Юлия Верещагина, активист всероссийского движения «Пациентский контроль», Денис Годлевский, директор ассоциации «За доступ к лечению», Наталья Гашникова, заведующая отделом ретровирусов государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другие эксперты.

Подключиться ко всем площадкам форума можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте.

Материал предоставлен организаторами форума