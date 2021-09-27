Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья подвела итоги конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности».

— В отличие от рейтинга инвестиционной привлекательности, где лидеры выявляются на основе финансово-экономических показателей, «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности» выбирался профессиональным жюри по критериям, содержащим качественные показатели клиентского сервиса, — уточняется на сайте организации.

Всего на конкурс были представлены 63 проекта из разных регионов России.

Новосибирский санаторий PARUS medical resort & SPA получил первое место в номинации «Лучшее пространство для отдыха». Кроме того, санаторий вошел в пятерку лидеров в номинации «Лучшее медицинское отделение» — 5 место.

— С первым местом абсолютно согласна и очень рада, что члены жюри оценили нашу работу. У нас в санатории действительно созданы очень хорошие условия для отдыха. Это бассейны, спортивные площадки, прекрасная природа, отличные досуговые программы как для детей, так и для взрослых, — говорит директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Юлия Шелепенкова. — По медицине, конечно, хотели бы тоже получить первое место, но и попадание в пятерку лучших — отличный результат. Мы активно развиваем медицинское направление, постоянно закупаем новое оборудование, разрабатываем и вводим новые программы, чтобы получить максимальный результат при лечении пациентов.

По мнению Юлии Шелепенковой, награды в конкурсах федерального уровня повысят статус новосибирского санатория и его привлекательность в глазах потенциальных клиентов.

— Многие коллеги из санаторно-курортной отрасли до сих пор не верят, что в Новосибирской области существуют качественные и продвинутые санатории. Я рада, что благодаря решению экспертов конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности» мы в очередной раз смогли опровергнуть этот миф, — говорит директор санатория PARUS medical resort & SPA. — Мы ждем гостей, готовы предлагать им самые качественные и разнообразные услуги, мы постоянно совершенствуемся и развиваемся. Будем и дальше бороться за первые места.

PARUS medical resort & spa — крупнейший санаторно-курортный комплекс на территории Сибири и Дальнего Востока. В состав санатория входят два корпуса разной направленности, 157 номеров от стандартов до люксов, три банкетных зала, три конференц-зала, круглогодичный терем Деда Мороза, три бассейна. Общая площадь комплекса — 8000 кв. м. В санатории работают врачи по 12 разным направлениям, успешно реализованы 15 лечебных программ. В 2019 году PARUS medical resort & spa получил золотую медаль конкурса «ГЕММА». По итогам года стал лауреатом конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области» и «Лучший бренд Новосибирской области».

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья — профессиональное объединение. Работает при поддержке Ростуризма, «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) и профильных министерств регионов.

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