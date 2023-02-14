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Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»

  • 14/02/2023, 11:17
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет» для новых держателей* кредитной карты «120 дней на максимум», участники которой могут получить до 5000 рублей на карточный счет.

Банк УралсибЧтобы получить 5000 рублей на счет – нужно оформить и активировать карту «120 дней на максимум»  в период с 13 февраля по 12 марта 2023 года включительно и выполнять условия акции в течение 5 месяцев**.

Акция проводится с 13 февраля до 31 июля 2023 года включительно.

Карта «120 дней на максимум» – кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом 120 дней. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит составляет до 1,5 миллиона рублей. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями акции  «5000 на счет» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Участником акции может стать клиент, у которого последние 12 месяцев до ее начала не было кредитной карты «120 дней на максимум»

** Необходимо оплачивать данной картой  покупки на сумму не менее 30 000 рублей ежемесячно в течение пяти календарных месяцев, начиная с месяца открытия карты. Участник, выполнивший условия в любом из пяти месяцев после открытия карты, получит 1 000 рублей на счет карты. Максимальная общая сумма вознаграждения на одного участника за период проведения акции – 5000 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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