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Cибирякам выдают по полтора миллиона под 4,9% годовых

  • 14/02/2023, 11:20
Вы можете взять потребительский кредит на любые цели по сниженной ставке до 13 марта.

новости бизнесаПозвольте себе реализовать свои цели с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9% годовых. Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка.

Вы можете взять в кредит от 5 тысяч до 1,5 млн рублей на срок от полугода до пяти лет. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в мобильном приложении BL-Online или по телефону 8-800-3333-555. Также можно подать заявку в любом офисе банка.

Возьмите кредит на комфортных условиях и потратьте деньги на любые цели — ремонт, непредвиденные расходы, необходимые или долгожданные покупки, оплату обучения или лечения. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8-800-3333-555 (круглосуточно).

Срок акции: 13.02.2023-13.03.2023. Срок кредитования – 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка – 4,9% годовых при подключении дополнительных услуг согласно тарифам банка, в т.ч. финансовой защиты жизни и здоровья. Ставка без дополнительных услуг – от 17,5% до 25,5% годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото пресс-службы банка

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Регионы: Сибирь

Теги : редиты Банк Левобережный


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