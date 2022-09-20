Рекламодателям

Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»

  • 20/09/2022, 11:18
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте», участники которой получат год бесплатного обслуживания по кредитной карте «120 дней на максимум».

Банк УралсибДля участия в акции необходимо оформить и получить карту в период с 19 сентября по 31 октября 2022 года включительно. Год бесплатного обслуживания действует с даты получения карты.

Карта «120 дней на максимум» – кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом 120 дней. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит составляет до 1 миллиона рублей. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

506

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредиты банки Банк Уралсиб


Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

Цифровизация, высокоточные процессы — понятия, столь же органичные для стоматологии, как, например, и для авиакосмической отрасли.
Все материалы
Лента новостей

В зонах экономического развития Кузбасса появятся два новых резидента

20/09/2022, 16:13

МегаФон выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

20/09/2022, 15:26

«Расцветай в Янино»: ипотека от 1,1%

20/09/2022, 14:55

Программа празднования 85-летия Новосибирской области

20/09/2022, 14:51
Популярное

После 80 лет стабильную выплату к пенсии может получить не каждый

20/09/2022, 12:04

Как подготовить дачный участок к зиме — полезные советы

20/09/2022, 10:49

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

19/09/2022, 15:16

Новости компаний

Производитель чипсов Binggrae нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

20/09/2022, 15:23

Новосибирский Сбербанк приглашает на «Осенний Кубок Чистоты»

20/09/2022, 14:57

Банк Уралсиб в Новосибирске проводит Дни приема монет

20/09/2022, 11:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска