Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»

Для участия в акции необходимо оформить и получить карту в период с 19 сентября по 31 октября 2022 года включительно. Год бесплатного обслуживания действует с даты получения карты.

Карта «120 дней на максимум» – кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом 120 дней. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит составляет до 1 миллиона рублей. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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