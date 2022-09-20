Рекламодателям

ВТБ оформил кредитные каникулы на 130 млрд рублей в этом году

  • 20/09/2022, 11:16
С начала года для поддержки клиентов ВТБ оформил кредитные каникулы почти на 130 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей – в рамках госпрограмм.

новости бизнесаБанк считает целесообразным наличие постоянно действующего  инструмента поддержки заемщиков как надёжного подспорья в случае осложнения их финансовой ситуации.

ВТБ продолжает оформление кредитных каникул для заемщиков, столкнувшихся с финансовыми проблемами – как в рамках государственных программ, так и в рамках собственной программы банка. С марта объем предоставленной поддержки физлицам составил около 130 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии: 17 млрд рублей, около половины обращений клиентов занимает ипотека.

Спрос российских заемщиков на отсрочку платежей в этом году можно назвать умеренным – клиенты стараются аккуратно обслуживать свои кредиты, многие из них пользуются банковскими предложениями или программами рефинансирования. Сейчас актуальность каникул меньше, чем, к примеру, в апреле 2020 г. или марте-апреле 2022 г. Однако заемщик должен знать, что при необходимости такой инструмент своего финансового планирования у него всегда «под рукой». Конкретные параметры модернизации государственных каникул целесообразно обсудить вместе со всем банковским сообществом.

По действующему законодательству, заемщик при снижении дохода более чем на 30% может обратиться в банк для получения льготно периода по оформленным кредитам.

ВТБ реализует собственную программу каникул с упрощенной схемой подключения. Клиенты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. В рамках программы банка суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Воспользоваться каникулами могут заемщики, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и совершено минимум шесть платежей по кредиту.

Фото пресс-службы ВТБ

571

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредитные каникулы ВТБ


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

Цифровизация, высокоточные процессы — понятия, столь же органичные для стоматологии, как, например, и для авиакосмической отрасли.
Все материалы
Лента новостей

В зонах экономического развития Кузбасса появятся два новых резидента

20/09/2022, 16:13

МегаФон выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

20/09/2022, 15:26

«Расцветай в Янино»: ипотека от 1,1%

20/09/2022, 14:55

Программа празднования 85-летия Новосибирской области

20/09/2022, 14:51
Популярное

После 80 лет стабильную выплату к пенсии может получить не каждый

20/09/2022, 12:04

Как подготовить дачный участок к зиме — полезные советы

20/09/2022, 10:49

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

19/09/2022, 15:16

Новости компаний

Производитель чипсов Binggrae нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

20/09/2022, 15:23

Новосибирский Сбербанк приглашает на «Осенний Кубок Чистоты»

20/09/2022, 14:57

Банк Уралсиб в Новосибирске проводит Дни приема монет

20/09/2022, 11:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска