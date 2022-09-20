Банк Уралсиб в Новосибирске проводит Дни приема монет

Монеты принимают в двух точках продаж: в Филиале и Дополнительном офисе «Ленинское» Банка Уралсиб.

В течение пяти дней в Уралсибе принимает бесплатно монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек и 1 рубль, обменивая их на памятные монеты. Для обмена представлены монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей «Царевич» серии «Российская (советская) мультипликация, монеты номиналом 10 рублей «Ивановская область» серии «Российская Федерация» и 10 рублей «Казань», «Магнитогорск», «Ижевск», «Иркутск» серии «Города трудовой доблести».

Акция проводится в целях повышения оборачиваемости монет и оптимизации монетных потоков.

«Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2017 года принимает участие в днях приема монет. Мы поддерживаем инициативу Центрального банка, принимаем и обменивает монеты мелких номиналов на памятные, которые изготовлены ограниченным тиражом. Так мы стимулируем население Новосибирска собирать мелкие монеты и пускать их в дополнительный оборот», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

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