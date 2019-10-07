Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах

Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет получать финансовые услуги дистанционно в любое время и в любом месте при наличии доступа к электронным сервисам Банка. В ЕБС используется бимодальная идентификация: фотоизображение лица и аудиозапись голоса.

Воспользоваться сервисом регистрации в ЕБС могут клиенты УРАЛСИБа – физические лица, резиденты РФ. Для регистрации необходимо всего один раз прийти в Банк, cотрудник банка при необходимости поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). А затем зарегистрирует биометрические данные – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему.

Более подробно о регистрации в Единой биометрической системе можно узнать по телефону 8 800 250 57 57 (звонок по России бесплатный), на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или в любом офисе Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 553 банкомата, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.