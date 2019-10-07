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Пресс-служба АО «РЭС» заняла второе место во Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК-2019»

3 октября в Москве в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019».
  • 07/10/2019, 11:32
РЭС

Конкурс проводится с 2015 года среди федеральных и региональных средств массовой информации, отделов по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. В этом году на федеральный тур поступило 443 заявки из 54 регионов страны.

Впервые в конкурсе принимала участие пресс-служба акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области. Проекты, подготовленные АО «РЭС» для регионального этапа конкурса, получили высокую оценку регионального экспертного совета и были представлены на суд жюри федерального тура.

В итоге, проект АО «РЭС» «Законность потребления электроэнергии – залог качественного электроснабжения» занял II место в номинации «Лучший потребитель – надежный партнер» среди пресс-служб региональных компаний ТЭК. В рамках проекта был представлен комплексный подход к формированию культуры цивилизованного потребления электроэнергии на территории Новосибирской области, в том числе опыт проведения масштабной информационной кампании по профилактике хищений электроэнергии.

На торжественной церемонии награждения заместитель Министра энергетики Антон Инюцын и первый заместитель генерального директора группы «Интерфакс» Гулиа Георгий вручили диплом и награду помощнику генерального директора АО «РЭС» Буй Андрею и начальнику отдела по связям с общественностью Гончаровой Яне.

Стоит отметить, что отдел по связям с общественностью АО «РЭС» стал единственным из пресс-служб предприятий ТЭК Новосибирской области, вошедших в призеры Всероссийского конкурса «МедиаТЭК 2019».

В целом, пресс-служба АО «РЭС» активно расширяет присутствие компании в публичном пространстве, формирует информационные тренды и участвует во внедрении современных способов коммуникаций с представителями СМИ и общественности. Информационную открытость компании высоко оценивают и СМИ, и жители региона, и отраслевые партнеры. Достичь такого уровня удалось в том числе и благодаря профессиональной и грамотной работе отдела по связям с общественностью предприятия.

Получение награды Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» является подтверждением того, что информационное сопровождение производственной деятельности АО «РЭС» является достойным примером корпоративных коммуникаций с общественностью.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

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