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Банк Уралсиб запустил бизнес-карту Мир Business

  • 06/09/2022, 11:17
Банк Уралсиб предлагает бизнес-карту Мир Business для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

банк УралсибС ней вы можете снимать наличные средства и пополнять расчетный счет путем внесения денежных средств с использованием бизнес-карты в банкоматах Уралсиба и других банков, совершать покупки в интернете с использованием реквизитов карты, а также оплату товаров и услуг с помощью своих мобильных устройств на базе Android (телефон, планшет, часы) – добавив карту в приложение Mir Pay / Samsung Pay.  Для новых клиентов банка действует специальное предложение – бизнес-карта с кешбэком до 7%*.

Бизнес-картой Мир Business можно расплачиваться как на всей территории России, так и на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

Карту можно заказать в мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов.

Более подробную информацию о бизнес-карте «Мир», а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Акция «7% кешбэк по бизнес-картам», срок с 01.08.2022 по 31.10.2022 г.– для держателей именных, мгновенных и виртуальных бизнес-карт Уралсиб (далее –БК), не имеющим счета для операций с БК на момент проведения акции. Акция не распространяется на премиальные БК. Размер кешбэка: — 7% за покупки в категориях авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; — 0,5% за иные покупки. Период Акции включает 3 (три) отчетных периода: 01.08.2022 г. – 31.08.2022 г., 01.09.2022 г. – 30.09.2022 г., 01.10.2022 г. – 31.10.2022 г. Период выплат — не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Сумма трат в месяц по БК для участия в Акции — не менее 30 000 руб. Максимальный размер кешбэка 5000 руб. в месяц по всем Счетам.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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