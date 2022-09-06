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Для запуска проекта «Смарт Сити» нужен волшебный пендель

  • 06/09/2022, 11:35
Автор:
новости Новосибирска
Регион уже может объявлять КРТ, но принятие решения затягивается.

«Смарт Сити» прописывают детали

В Академгородке прошло четвертое заседание по отработке различных аспектов проекта «Смарт Сити». На первом участники обсуждали проект в целом, а потом погрузились в детали: каким должно быть образование на новой площадке, как правильно выстроить финансовую модель работы. Теперь дошла очередь до здравоохранения.

— Мы пытались понять, как грамотно организовать работу всех медицинских служб в «Смарт Сити» и Академгородке, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми опциями. В ходе дискуссии выработали несколько ключевых моментов, — пояснила директор ООО «Софтлаб-НСК» Ирина Травина.

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В частности, инициативная группа предложила попробовать создать в «Смарт Сити» модель профилактической медицины, в рамках которой жители постоянно будут проходить скрининги, чтобы предупредить болезни.

Медицинский центр «Смарт Сити» предложено оборудовать аэродромом и развивать малую авиацию, чтобы в случае неотложной ситуации можно было доставить больного в профильное медучреждение в кратчайшие сроки. Предполагается, что связь будет осуществлять как санитарная, так частная авиация.

Участники дискуссии также решили, что необходимо проработать программу модернизации медучреждений всего Академгородка, чтобы максимально полно закрыть потребности жителей не только этой части Новосибирска, но и будущего «Смарт Сити». Пока, по словам собеседницы редакции, впечатление от многих медучреждений научного городка удручающее.

— Для реализации этих предложений мы планируем рассмотреть такой механизм, как регуляторная песочница, когда при реализации проекта на территории можно получить послабления в законодательных нормах с целью внедрения инноваций и получения лучших практик, — рассуждает Ирина Травина. —  Нам кажется, что такой пилотный проект в медицине мы вполне могли бы отработать в «СмартСити». Тем более что сейчас руководителем проектов регуляторных песочниц в Минфине РФ является экс-министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

В тематическом плане следующих заседаний — культура, дороги и транспорт, безопасность и т.д.

У моря — погоды

На вопрос редакции, когда же все-таки закончится обсуждение проекта «Смарт Сити» и начнется его реализация, Ирина Травина ответила с изрядной долей иронии.

— Со «Смарт Сити» я наступила на пятки чиновникам. В прошлом году на форуме «Технопром» проект в целом получил одобрение заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Однако в рамках круглого стола вице-президент Международной академии архитектуры Андрей Боков фактически раскритиковал презентацию мастер-плана, разработанного Минстроем Новосибирской области. По его словам, на проекте был стандартный город «а-ля Магнитогорск», но никак не современный инновационный центр, о котором заявлялось изначально, — комментирует Травина. — После «Технопрома» мы направили лист замечаний по доработке мастер-плана, но их фактически «положили под сукно». Мастер-план утвердили в первоначальном варианте, правда, с возможностью доработок. Нам заявили: давайте двигаться дальше, регион создаст компанию-оператора, она зайдет на площадку и начнет строить.

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После этого Травина от лица инициативной группы написала письмо на имя губернатора, где сообщила, почему и как нужно доработать мастер-план. В итоге была создана рабочая группа, которую возглавил первый замгубернатора Владимир Знатков.

— Меня на заседания этой рабочей группы не зовут — боятся, — иронизирует Ирина Травина. — В итоге я привлекла девелоперов и уговорила их за свой счет создать альтернативный мастер-план с учетом всех наших замечаний. Там принципиально новый, иной подход к формированию городской среды, для создания параметров которой мы перелопатили огромный массив информации, изучили практики в разных странах мира. Сейчас Минстрой не знает, куда от нас деваться. Я закидываю ведомство протоколами заседаний нашей рабочей группы с предложениями, которые можно «вшить» в существующий проект планировки территории. Правительство вынуждено считаться с нашим мастер-планом, девелоперы, которые планируют зайти на площадку, восприняли мою логику, понимая, что наш вариант «Смарт Сити» будет более интересен людям, чем стандартный город. На него позитивно реагируют потенциальные жители «Смарт Сити». Если честно, правительству и Минстрою сегодня ничего не мешает объявить разработку проекта КРТ — этот процесс может идти параллельно с согласованием мастер-плана. Но решение не принимается. Почему Владимир Знатков не осмеливается дать команду на старт — я не знаю. Пока я еще смотрю на все это, но чувствую, что уже скоро снова пойду к губернатору. В планах — также поднять эту тему для обсуждения в полпредстве. Похоже, для запуска проекта «Смарт Сити» в Новосибирске нужен волшебный пендель.

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Напомним, в 2021 году министр экономического развития Лев Решетников на пресс-конференции сообщал, что на рабочей группе определяются принципы проектирования «Смарт Сити» (Smart City). Определен участок — около 800 га, идет проработка его зонирования: где будет размещаться общественно-деловая, жилая, а где научно-производственная застройка. Он также сообщал, что провел встречу с 60 резидентами Академпарка, проявившими интерес к «Смарт Сити». Из них анкеты предварительной заинтересованности прислали 23 компании, в итоге отобрали 7 проектов, что были сразу готовы выйти на стройку.

Проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом. Его создание регламентировано 216-ФЗ. Под строительство мэрия Новосибирска формирует земельные участки в районе улицы Тимакова. Ранее Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт Сити» будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

 

Ранее редакция публиковала интервью эксперта, где говорилось, что под Новосибирском может быть создана особая экономическая зона.

Иллюстрация предоставлена разработчиком мастер-плана

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Смарт Сити Комплексное развитие территории инновации


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