«Соллерс Авто» объявил о запуске нового автомобильного бренда

В ходе Восточного экономического форума гендиректор российской автомобилестроительной компании «Соллерс Авто» Николай Соболев заявил, что группа запустит новый собственный автомобильный бренд.

— Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — цитирует Соболева РБК.

По словам Соболева, уже в ближайшее время компания объявит о первых проектах, которые будут локализованы под собственным брендом.

Также «Соллерс Авто» намерен возобновить работу завода во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфекчуринг рус», который собирал автомобили Mazda CX-9, CX-5 и Mazda 6.

«Соллерс Авто» — российская автомобильная компания, выпускающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).