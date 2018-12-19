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ИНГГ СО РАН протестирует свои разработки в Сербии

Ожидается, что между Институтом и «Нефтяной индустрией Сербии» будет заключен полноценный договор на разработку промышленного программного продукта.
  • 19/12/2018, 18:42
02 Визит в НИС

Разработки Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН планируют применить в компании «Нефтяная индустрия Сербии» («НИС») для разведки месторождений нефти и газа на Балканах. Представители «Научно-Технологического Центра» сербской компании посетили Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и обсудили перспективы международного сотрудничества с новосибирскими специалистами, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

— Расширение ресурсной базы – это вызов, стоящий перед нашей компанией. В связи с тем, что время классической легкодобываемой нефти прошло, мы идем в сложные коллекторы. Сегодня нашей компании требуются современные технологии, новый уровень детализации геологических моделей и степени изучения коллекторов. В поисках инновационных решений мы решили приехать в Новосибирск, где накопленный нефтяной наукой многолетний опыт может быть использован для поиска эффективных методов исследований, — отметил директор департамента геологии и разработки Научно-технического центра «НИС» Максим Пилипенко.

По словам специалистов «Нефтяной индустрии Сербии», одним из важнейших направлений сотрудничества с ИНГГ СО РАН может стать формирование методологии работы по определению свойств сложных коллекторов палеозоя на основе специальной обработки и интерпретации сейсмических данных. Потенциально в основу этой методологии может быть положена математическая модель решения обратной задачи, реализованная сотрудниками Института.

Как отмечает директор ИНГГ СО РАН доктор технических наук Игорь Ельцов, Институт будет сотрудничать с Сербией впервые в своей истории.

— Сейчас мы прорабатываем контуры проекта, в рамках которого ИНГГ СО РАН и НТЦ НИС совместно выполнят обработку сейсмических данных «Нефтяной индустрии Сербии». Кроме того, у нас намечен ряд новых перспективных направлений сотрудничества, касающихся геологии нефти и газа и технологии геофизических исследований скважин, — отметил он.

По словам Игоря Ельцова одним из направлений сотрудничества станут специальные методы обработки сейсмических данных с применением уникальных алгоритмов, математические модели которых созданы в Институте.

Следующим шагом сотрудничества может быть применение не только программного обеспечения, но и приборов, разрабатываемым при участии ИНГГ СО РАН. Ученые не исключают – в дальнейшем к работе над оборудованием по заказу сербской компании может подключиться Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры «Луч».

Ответный визит сербских нефтяников в ИНГГ СО РАН состоялся в конце ноября. Ожидается, что между Институтом и «Нефтяной индустрией Сербии» будет заключен полноценный договор на разработку промышленного программного продукта, а также более широкий договор о сотрудничестве в создании новых технологий – соглашение о партнерстве.

НИС является национальной компанией Сербии по добыче и переработке нефти. На сегодняшний день это одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом широкого спектра нефтепродуктов, а также реализацией проектов в области нефтехимии и энергетики. Стратегической задачей компании является выход на лидирующие позиции в Балканском регионе.

Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН

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