Банк УРАЛСИБ запустил коммерческую ипотеку для физических лиц

Кредит предоставляется на покупку строящейся или готовой коммерческой недвижимости в многоэтажных зданиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных банком застройщиков.
Сумма кредита – от 3 000 000 до 20 000 000 рублей Срок кредита: от 3 до 15 лет – заемщики, работающие по найму, от 3 до 7 лет – собственники бизнеса или индивидуальные предприниматели. Минимальный первоначальный взнос – 30%. Процентная ставка – от 8,99%. Залог – приобретаемый объект недвижимости или права требования по ДДУ.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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